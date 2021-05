Cinco pistas - Otra historia del rock - U.S.A. bicolor - 13/05/21

Las discográficas son dirigidas por blancos, pero eso no impide que los verdaderos padres del rock, los afroamericanos, destilen algunas de sus obras maestras fundamentales. Marvin Gaye publica un álbum histórico y absolutamente crítico con la realidad del país.. Aretha Franklin es una reina de la luz... En la acera de enfrente, bandas blancas de culto como the Flaming Groovies y The Velvet Underground escriben capítulos que se escapan a las masas.