Cinco películas que me gustan más dobladas

Entiendo a quien ve doblada una película si no se conoce el idioma original. Se puede perder inmersión. Se puede perder información de imagen. El ritmo puede variar. Personalmente, cuando hay una película en un Idioma del Infierno (™) como el alemán o el holandés (madre mía, qué puto espanto sonoro, que mezcla lo peor del alemán y lo peor del klingon), siempre prefiero verla doblada. O con cine oriental. No voy a pillar los matices de las interpretaciones porque no tengo ni puñetera idea de cuáles son.