Cinco países en los que está permitido el sexo con animales  

La zoofilia es una práctica sexual bizarra que ha sido expresamente prohibida en países como Chile, Reino Unido y Alemania. Sin embargo, en otros lugares del mundo es tolerada o abiertamente legalizada. En 2016, el Tribunal Supremo de Canadá ha determinado que no es delito tener sexo con animales, siempre que no haya penetración. El Código Penal español no prevé delito ni falta alguna para esta práctica. En Líbano también está permitido a los hombres tener relaciones sexuales con animales de forma legal, siempre y cuando sean hembras.