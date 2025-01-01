Cinco detenidos en Toledo por echar violentamente a unos okupas

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a cinco personas por el violento desalojo de unos okupas que no querían marcharse de la habitación de un piso que habían alquilado. Uno de los arrestados es el encargado de cobrar los alquileres que, junto a la dueña del piso, que está siendo investigada, habían ideado un plan para echar a la fuerza a tres inquilinos morosos que llevaban varios meses sin pagar el alquiler.