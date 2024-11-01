edición general
Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que acaba con incidentes

Cinco personas han sido detenidas este sábado por la noche por desórdenes públicos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que ha finalizado con enfrentamientos, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han debido intervenir para desalojar la zona, han explicado fuentes policiales y municipales...

etiquetas: sucesos , therians
#3 Mengüi *
He entrado a leer la noticia y, en la línea de 20 minutos, no aclara nada. Alguien, en algún sitio, ha provocado algo. Y la foto tampoco ayuda. Podría ser de cualquier otro momento.
#5 meta
#3 y con um enlace a un twit realmente sospechoso
pitercio #4 pitercio
La pandemia de subnormales muta en variantes ridículas.
#8 Toponotomalasuerte *
#4 son los problemas de España, que la gente haga lo que le da la gana.
Eso sí. Subnormales escandalizandose por estas tonterías al son que se lo dictq pedro jota (mi actor porno therian favorito) son esas paradojas regres que ya no nos sorprenden.
Aznar y epstein naaa, esto es lo preocupante. Yo analizaría a ver quiénes son los retrasados. Los BDSM estos que se disfrazan de perrete por qué quieren o los comemierda que hablan de lo que les dictan.
pitercio #10 pitercio
#8 #9 tienen derecho a disfrazarse de muñecos o de lo que les parezca ahora que llega el buen tiempo. A lo que no tienen es a que la peña no se descojone de ellos, si es que quieren perder el tiempo riéndose de unos quecos. Yo paso, en unos minutos me habré olvidado de cómo les llaman.
#11 Toponotomalasuerte
#10 pero reírse es sano. Los incidentes no creo que sean de las risas. El problema es cuando te ríes de un nazi de mierda y viene a tu espectáculo a agredirte ejerciendo su derecho al terrorismo impune del que goza esa escoria.
Así que nadie critica las risas... Yo por ejemplo disfruto riéndome del retraso regre patrio y de lo borregos que son. Los therian sin disfraz que van lamiendo ojetes.
ostiayajoder #12 ostiayajoder
#10 lo dicho, a mi los q me parecen subnormales son los q se autoidentifican como empresarios.

Estos me la sudan, de hecho ni creo q existan.
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#4 los peores son los que se autoperciben empresarios.

Esos si q son tontos.
kastanedowski #7 kastanedowski
Irrelevante de libro
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... A través de las redes sociales, seguidores del fenómeno 'therian' —jóvenes que se identifican con animales y actúan como tales tapando sus caras con máscaras— se habían dado cita esta tarde en el Arc de Triomf de Barcelona. Varios centenares de jóvenes, entre seguidores de este fenómeno y curiosos, han acudido a una cita que ha llegado a reunir a unas 3.000 personas y que, en un principio, se desarrollaba de forma pacífica...
Don_Pixote #2 Don_Pixote
El update este de Matrix con la gente perro , empieza a cansar

Ya teníamos al mejor Therian de presidente sin necesidad de máscaras :troll:
