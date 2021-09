The Many Saints of Newark de Alan Taylor regresa al mundo de Los Sopranos 14 años después del último capítulo de la serie. Se trata de una apuesta arriesgada que intenta expandir el universo del clásico televisivo a un nuevo nivel. Más allá de eso, también es una reconstrucción sobre un fenómeno cultural que lleva aparejado la figura inmensa de Tony Soprano. De hecho, se rumorea que la película de Alan Taylor es un homenaje a la historia y al personaje.