Un teléfono celular Samsung S8 con una tarjeta de memoria de 64GB cuesta u$s 724 en Estados Unidos, u$s 790 en Chile y u$s 1186 en Argentina. Un TV Led de 32 pulgadas de primera marca cuesta u$s 160 en Estados Unidos, u$s 250 en Chile y u$s 350 en Argentina. Una Play Station 4 de 500Gb cuesta u$s 230 en Estados Unidos, u$s 380 en Chile y u$s 600 en Argentina.