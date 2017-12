Cinco aprendizajes imprescindibles sobre el machismo y la violencia hacia las mujeres

Por José María Vera. En Oxfam Intermón he aprendido mucho sobre las violencias contra las mujeres. Destaco estos cinco sentires: 1)Se trata de una plaga, con los hombres a modo de langostas, que no deja a las mujeres de ningún país o territorio en paz. 2)Las víctimas deben ser creídas y apoyadas. 3)Las violencias contra las mujeres no son solo de pareja o dentro de la familia, la opresión se despliega en todos los espacios sociales, políticos y económicos. 4)Asegurar políticas eficientes. 5)Finalmente, hay que concluir que esto va de hombres.