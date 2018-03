Cifuentes volverá a rehuir preguntas de los medios sobre el escándalo del máster

La presidenta madrileña no hará declaraciones tras la reunión del comité de dirección del PP de Madrid; solo habrá un plasma para poder seguir su discurso. Este encuentro será el primero en el que se podrá ver a la dirigente madrileña, no accesible a los periodistas desde el pasado jueves, cuando tuvo lugar el pleno ordinario en la Asamblea de Madrid y la dirigente, que no hizo declaraciones a la prensa, ofreció una imagen menos "combativa" de la que suele dar en actividad parlamentaria.Al día siguiente, el viernes, no tuvo agenda pública..