Cifuentes: "Supongo que el trabajo de fin de máster estará en la universidad"

La presidenta madrileña carga contra eldiario.es y se presenta como víctima de ataques personales y no aclara si autoriza a la universidad a mostrar su trabajo. Asegura que la funcionaria que cambió sus notas de no presentado a notable le "acompañó amablemente" cuando recogió el título y la conoce pero no es su amiga" ¿Alguien puede plantearse que seis profesores universitarios que comprometen su palabra pueden cometer irregularidades?", se pregunta la dirigente popular.