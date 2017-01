Cifras que muestran que las vacunas son efectivas y seguras

La presencia de Trump en el sillón presidencial de EEUU es algo, como mínimo, inquietante. Sus decisiones políticas relacionadas con la ciencia despiertan la incertidumbre de muchos expertos, quienes están convencidos de que sus acciones traerán consecuencias muy negativas. Trump es un conocido antivacunas . La evidencia científica aúna al consenso de expertos que indican que las vacunas son seguras y efectivas. Eso no quiere decir que no existan efectos secundarios. Pero los números no dejan lugar a dudas, los antivacunas están equivocados.