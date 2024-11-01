El cierre y el ruido de fondo - by Roger Senserrich

Hace un par de semanas, cuando el cierre del gobierno federal parecía inevitable, escribía por este boletín que el partido demócrata quizás iba camino de cometer un error. Aunque la idea de cerrar el gobierno no me parecía errónea, el motivo que iban a alegar para hacerlo, una serie de créditos fiscales para contratar seguros médicos en el mercado individual regulado bajo Obamacare, me parecía una estrategia peligrosa. Básicamente, no creía que la opinión pública o los medios iban a comprar que algo tan menor en apariencia justificaba sumir...