El cierre del gobierno continúa mientras los senadores expresan un optimismo cauteloso sobre las conversaciones (ENG)

Hubo señales de progreso para poner fin al cierre del gobierno por primera vez en semanas, y los senadores expresaron un optimismo cauteloso sobre las conversaciones bipartidistas destinadas a resolver el estancamiento, ahora en su día 29. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo por la mañana que las conversaciones entre los senadores de base han "acelerado significativamente" y que las conversaciones podrían ser un "precursor de lo que vendrá".