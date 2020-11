Cierre de bares y restaurantes. Análisis de incidencia

Mi evaluación personal de no experto sobre el impacto y la oportunidad de la medida de cierre de bares y restaurantes. Avance de conclusión: la veo como el último cortafuego (y el mejor) para intentar evitar un confinamiento, cuando casi todo parece hacerlo inevitable. Como ya avisé antes, comparto mi análisis como no experto en un campo que pertenece a los expertos, por lo que rompo mi regla de no hacer intrusismo. Por lo tanto, es sobre todo mi opinión, más o menos formada, pero opinión.