Cierran discoteca 'The Place of Miami' porque un artista cubano expresó simpatía a Fidel Castro

Un conocido club de Miami, donde suelen cantar artistas cubanos, no podrá hacer más conciertos porque el cantante Alexander Abreu, quien se iba a presentar en el lugar, expresó su simpatía por el exgobernante cubano. Francis Suárez, comisionado de Miami, dice que no es censura, sino que el bar no cumple con ciertos requisitos para poder realizar los conciertos.