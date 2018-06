Se cierra el cerco sobre Cartas desde Cuba

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba me informaron que ya no estoy acreditado como corresponsal extranjero en el país, a pesar de que desde hace 2 meses presenté varias solicitudes de acreditación. Los funcionarios afirman que el cese se debe a que terminé mi trabajo con el diario Público y ellos aún no tienen respuesta sobre las nuevas solicitudes, no saben cuánto tiempo puede tardar el trámite y ni siquiera están seguros de que serán aprobadas. En pocas palabras me dejan sin permiso de residencia y trabajo.