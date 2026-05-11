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Cientos de reservas hoteleras canceladas y reasignadas para alojar a personal militar estadounidense de mayo a noviembre en Israel [eng]

Cientos de reservas hoteleras canceladas y reasignadas para alojar a personal militar estadounidense de mayo a noviembre en Israel [eng]

Las cancelaciones, que según los huéspedes se deben a "motivos de seguridad", afectan a las reservas previstas para las próximas semanas y se extienden hasta noviembre, incluyendo la temporada de vacaciones de verano. Una fuente del sector hotelero declaró a i24NEWS que la totalidad de las habitaciones de algunos establecimientos han sido reservadas para el personal militar estadounidense actualmente destinado en la región y sus alrededores como parte de las operaciones en curso. Este cambio repentino está obligando a cientos de familias y ...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , petróleo , militar , petróleo , información
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4 comentarios
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alehopio #1 alehopio
Esta medida logística hotelera coincide con las declaraciones del Director de la Aviación Civil de Israel recogidas por medios como VIN News, donde se denuncia que el propio Aeropuerto Internacional Ben Gurión ha pasado a funcionar en la práctica como una base militar estadounidense debido al masivo flujo de despliegue norteamericano, limitando por completo las operaciones aéreas de las aerolíneas civiles del país.

vinnews.com/2026/05/11/israels-civil-aviation-chief-ben-gurion-airport
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alehopio #3 alehopio
Además, la cancelación de las vacaciones de los ciudadanos e israelíes se entrelaza de forma directa con la movilización forzada de sus tropas debido a la crisis y el desgaste militar.

www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-chief-cancels-decades-old-pra


Las vacaciones masivas programadas han sido canceladas de forma indefinida para mantener al ejército en una postura de defensa avanzada continua y evitar la falta de personal, forzando la reincorporación inmediata de las tropas a sus puestos operativos.

www.jns.org/news/israel-news/knesset-extends-authority-to-call-up-idf-
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Laro__ #2 Laro__ *
#0 Es en Eilat, Israel. (Lo has quitado del titular). Sospecho que los militares americanos prefieren los hoteles civiles, a sus inseguras bases militares.
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Herumel #4 Herumel
Cuba calienta que sales.
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menéame