Cientos de reservas hoteleras canceladas y reasignadas para alojar a personal militar estadounidense de mayo a noviembre en Israel [eng]

Las cancelaciones, que según los huéspedes se deben a "motivos de seguridad", afectan a las reservas previstas para las próximas semanas y se extienden hasta noviembre, incluyendo la temporada de vacaciones de verano. Una fuente del sector hotelero declaró a i24NEWS que la totalidad de las habitaciones de algunos establecimientos han sido reservadas para el personal militar estadounidense actualmente destinado en la región y sus alrededores como parte de las operaciones en curso. Este cambio repentino está obligando a cientos de familias y ...