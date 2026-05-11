Cientos de reservas hoteleras canceladas y reasignadas para alojar a personal militar estadounidense de mayo a noviembre en Israel [eng]

Las cancelaciones, que según los huéspedes se deben a "motivos de seguridad", afectan a las reservas previstas para las próximas semanas y se extienden hasta noviembre, incluyendo la temporada de vacaciones de verano. Una fuente del sector hotelero declaró a i24NEWS que la totalidad de las habitaciones de algunos establecimientos han sido reservadas para el personal militar estadounidense actualmente destinado en la región y sus alrededores como parte de las operaciones en curso. Este cambio repentino está obligando a cientos de familias y ...
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vinnews.com/2026/05/11/israels-civil-aviation-chief-ben-gurion-airport
www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-chief-cancels-decades-old-pra
Las vacaciones masivas programadas han sido canceladas de forma indefinida para mantener al ejército en una postura de defensa avanzada continua y evitar la falta de personal, forzando la reincorporación inmediata de las tropas a sus puestos operativos.
www.jns.org/news/israel-news/knesset-extends-authority-to-call-up-idf-