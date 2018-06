Científicos suizos crean una médula ósea artificial con uso potencial contra la leucemia [ENG]

Investigadores suizos han creado un tejido artificial sobre un material cerámico que reproduciría las condiciones de la médula ósea por un periodo prolongado de tiempo, permitiendo la creación de glóbulos rojos y blancos y el tratamiento de enfermedades como la leucemia. El trabajo ha sido publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences): PNAS (2018), doi: 10.1073/pnas.1805440115