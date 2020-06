Científicos piden que se retire un estudio sobre la efectividad de las mascarillas

Hace ya seis meses de la llegada del coronavirus a nuestras vidas. Desde entonces, nuestro día a día ha cambiado de forma muy rápida. En España, al igual que antes en China o Italia, ahora es obligatorio llevar mascarillas. Aunque varios estudios confirman la importancia del uso de la mascarilla para evitar la propagación de la COVID-19, 40 investigadores piden que se retire un estudio en particular publicado en la revista PNAS. Pero, ¿por qué? ¿Es que no son efectivas las mascarillas? No, no tiene nada que ver con ellas sino con la metodología