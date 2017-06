Científicos: no somos cocineros, pero también trabajamos gratis

No somos cocineros, ni aprendices de cocineros. Nuestros jefes no son famosos cocineros (perdón, ‘chefs’). Nosotros no preparamos platos de 200 euros, ni nuestros ‘negocios’ generan unos beneficios de decenas de miles de euros (al menos no de una manera inmediata aunque muchísimo más con el tiempo). Tampoco salimos en televisión, en revistas del corazón, ni tenemos multitud de espacios en los medios de comunicación. Vamos, que nosotros importamos algo menos.