Científicos alertan de que la Luna se está alejando de la Tierra poco a poco y podría afectar a nuestros días

Si bien esto es algo que no se puede apreciar a simple vista, científicos y astrónomos llevan estudiando la Luna desde los años 60 y han podido establecer que nuestro satélite se aleja aproximadamente unos 3,8 centímetros al año. Anualmente, no parece gran cosa, pero si este proceso se repite durante miles de años, las consecuencias pueden ser impactantes.
Por favor. El Economista que se dedique a lo suyo, no a la ciencia
Que la luna se aleja de la tierra poco a poco se sabe desde hace décadas, es algo bien conocido por cualquier astrónomo.
Lo que pasa que tardará millones de años en hacerlo. Para cuando tenga algún efecto, ya no quedará ni un solo humano sobre la tierra para notarlo.
La noticia es sensacionalista e irrelevante a partes iguales, cuando no tendenciosa por coger algo conocido por la ciencia para meter miedo y buscar clicks.
Próxima alerta urgente: el Sol se está apagando.