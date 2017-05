Un científico serbio, en riesgo de despido por defender la teoría de la evolución (ENG)

El director del Serbia's Centre for the Promotion of Science está en riesgo de despido tras escribir una carta al ministro de educación serbio pidiéndole que defendiese la teoría de la evolución y la mantuviese en el programa escolar, pese a la presión de grupos conservadores. El comité de dirección del organismo le ha reprobado por 3 votos contra 2 por presentar "una opinión personal como si fuese la del Centro".