Científico de la NASA afirma que ningún astronauta salió nunca de la atmósfera terrestre

Es un poco de clickbait. Realmente dice que incluso la Luna está en el rango de la atmósfera terrestre. Quizá haya 1 o 2 átomos. No se.

Leclercia_adecarboxylata
Me encanta esa parte del artículo que dice "Es un poco de clickbait. Realmente dice que incluso la Luna está en el rango de la atmósfera terrestre. Quizá haya 1 o 2 átomos. No se. Pa qué quieres saber eso jajajaja"
HeilHynkel
Si nos ponemos exquisitos ... estamos dentro de la atmósfera solar xD

NOTA: el campo magnético de la Tierra desvía el viento solar lo que evita que seamos un mundo estéril como Marte.
Tronchador.
#2 Osease, somos unos soletes...
Pepepaco
¡No por Diós!
Ahora miles de conspiranoicos utilizarán la frase «Ningún astronauta en la historia ha dejado la atmósfera de la Tierra» remarcando que la ha dicho un científico de la NASA para negar el viaje a la Luna, la Estación Espacial Internacional, y todo lo que se les ocurra.
¡Estamos jodidos!
brandao
es para cerrarles la web un mes
OCLuis
Si aceptamos esto también tenemos que aceptar la base científica de la astrología: la influencia en el embrión humano de campos gravitacionales a miles de años luz de distancia.
