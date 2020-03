Científico de Bangalore afirma que un nuevo dispositivo médico puede neutralizar el coronavirus y se enviará a los EE [

Bangalore: ¿Puede la electrónica médica ayudar a controlar una situación en la que la ciencia médica está luchando hasta ahora? No existe cura para la enfermedad del virus de la corona (Covid 19) y una vacuna tardará al menos un año, si no más, en desarrollarse. De hecho, no se sabe mucho sobre la enfermedad en sí, ya que los científicos aún están atentos a las mutaciones emergentes. Pero lo único que es bien conocido es que es una enfermedad que se propaga muy, muy rápido. Una unidad de investigación de electrónica médica, la Organización D