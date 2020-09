Las ciencias en la historia: Grecia clásica

Las ciencias no son simplemente cuerpos organizados de teorías verificables o estructuras formales que se ajusten con la realidad. Las disciplinas científicas son resultado de un proceso histórico que, aunque desde nuestra perspectiva poco importe para poder resolver un teorema geométrico o calcular la velocidad de caída de los cuerpos, no se produjo más que en el contexto de la Grecia clásica, origen de una tradición ininterrumpida que se prolonga hasta nuestros días. Si miramos hacia la Antigüedad clásica, encontraremos que buena parte de lo que hoy son ciencias ya constituidas categorialmente, con sus principios y teoremas, sencillamente no existían. El mundo griego no estaba conceptualizado ni de lejos como el actual; tan solo la geometría, modelo de racionalidad para los primeros filósofos presocráticos, podía enarbolarse como ciencia en sentido estricto, así como ciertas nociones de astronomía.