Lo hemos comentado por aquí alguna que otra vez: es mejor no tener expectativas cuando vayas a ver Star Wars: The Rise of Skywalker. Y no somos los únicos que lo dicen. La ciencia oficialmente ha dicho que es mejor que los espectadores de películas como Star Wars no tengan expectativas muy altas o expectativas muy bajas, dado que puede afectar su percepción final de la película.