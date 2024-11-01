edición general
4 meneos
73 clics
La ciencia desmonta el mito: una de las pastillas más usadas no tiene los efectos secundarios que creíamos

La ciencia desmonta el mito: una de las pastillas más usadas no tiene los efectos secundarios que creíamos

Durante décadas, las consultas de atención primaria y cardiología se han llenado de pacientes quejándose de fatiga, dolores de cabeza o mareos tras iniciar su tratamiento con estatinas. La preocupación es tal que muchos abandonan una medicación que literalmente salva vidas. Pero ahora, con la revisión de evidencias más rigurosa hasta la fecha, presentada este mes de febrero de 2026, se confirma que las estatinas no hacen tanto daño como dicen sus prospectos.

| etiquetas: estatinas , efectos secundarios , efecto nocebo
3 1 5 K 6 actualidad
7 comentarios
3 1 5 K 6 actualidad
mandelbr0t #5 mandelbr0t
Lo que no es normal es que los médicos las receten como si fueran gominolas. Tomar estatinas para reducir el colesterol es como matar moscas a cañonazos.
0 K 10
#6 omega7767
#5 aun colega de 40 años, el médico le dio estatinas de por vida. Mi colega se asustó y se apuntó al gimnasio, cambió los hábitos alimenticios y en la siguiente consulta, el médico le dijo que no necesitaba estatinas .....
0 K 11
#7 Martillo_de_Herejes
#6 Tu colega no tendría problemas genéticos con el colesterol... quizás fue un dejado hasta que le dieron un susto. Otros sí tenemos un componente genético que hace que tengas el LDL por las nubes por mucho que te cuides.... Y el HDL.
0 K 7
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
La pastilla de jabón no es tu enemiga :troll:
0 K 8
#3 MADMax2
#2 Igual en una prisión ...
1 K 18
#4 Tiranoc
Esta noche me hago una ensalada de estatinas para celebrarlo.
0 K 7

menéame