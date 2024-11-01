La ciencia desmonta el mito: una de las pastillas más usadas no tiene los efectos secundarios que creíamos

Durante décadas, las consultas de atención primaria y cardiología se han llenado de pacientes quejándose de fatiga, dolores de cabeza o mareos tras iniciar su tratamiento con estatinas. La preocupación es tal que muchos abandonan una medicación que literalmente salva vidas. Pero ahora, con la revisión de evidencias más rigurosa hasta la fecha, presentada este mes de febrero de 2026, se confirma que las estatinas no hacen tanto daño como dicen sus prospectos.
| etiquetas: estatinas , efectos secundarios , efecto nocebo