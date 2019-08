La ciencia es como una berenjena [y explicamos por qué]

El placer y la pasión por la ciencia no son compartidos por muchos. Al contrario, es como si la temieran. La consideran repulsiva o intimidante. Se trata de una reacción que nosotros mismos hemos generado por la forma que enseñamos la ciencia y la comunicamos. Algo que podríamos llamar el efecto berenjena: a la mayoría no le gusta, pero no podemos culpar a la berenjena. Esto sólo puede deberse a la ignorancia que existe de cómo cocinarla. O a la falta de costumbre, por la carencia a la que hemos sido sometidos en nuestra infancia.