La ciencia y la Ciencia ficción ilustrada de David A. Hardy  

Hardy fue un artista inquieto que siempre estuvo pendiente de la tecnología que pudiera ayudarle a mejorar su método de trabajo o aportar nuevos matices a sus ilustraciones. En 1957, descubrió el aerógrafo, que le proporcionó una forma de pintar atmósferas, resplandores y nebulosas de forma realista, sin necesidad de invertir horas y horas tratando de encontrar la exacta mezcla de pinturas. Más adelante, incorporó a sus técnicas la fotografía, especialmente imágenes manipuladas...