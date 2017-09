El ciclo Art After Dark regresa al Museo Guggenheim Bilbao con The Hacker, Undo y DJV Sound

El ciclo Art After Dark regresará a partir del próximo 22 de septiembre al Museo Guggenheim Bilbao, con sesiones a cargo de The Hacker, Undo y DJV Sound. Michel Amato, alias "The Hacker", es "uno de los productores franceses más importantes", cuya influencia ha atraído consigo desde comienzos de los años noventa a una "legión de admiradores" de la electrónica "ochentera" influenciada por Depeche Mode, New Order, Giorgio Moroder, Cabaret Voltaire, Front 242 o Kraftwerk.