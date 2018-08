Un ciclista masturbándose recibió una advertencia antes de que le dispararon, dice abuela armada. [ENG]

Un hombre supuestamente complaciéndose fue asesinado por una abuela de Houston con arma de fuego. "Un tipo se quitó los pantalones y comenzó a jugar con lo suyo y corrió hacia mí y le dije que se alejara de mi puerta o le dispararía", dijo la abuela Jean. La abuela no estaba jugando. Pero el hombre no aceptó un no por respuesta. Entonces, la Sra. Jean agarró su arma. "Y él siguió viniendo y alcanzó mi puerta después de cerrarla, así que salí", dijo. Un tiro. No falló, golpeando al hombre en el pecho.