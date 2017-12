Cicerón el azote de la corrupción

Gracias a sus muchos maestros como Antíoco de Ascalón, Apolonio Molón o Filón de Larisa supo argumentar sus ideas desde distintas ideas filosóficas convirtiéndose en el típico alumno que acaba teniendo respuesta para todo. De hecho Diodoto murió siendo profesor de Cicerón, pero no piensen que fue por los disgustos que le diese el alumno, si no porque éste le cobijó en su casa, nombrándole heredero de todos sus bienes, y no de una interminable lista de deberes para casa que es lo que seguramente dejarían a sus alumnos muchos profesores actuales.