edición general
1 meneos
 

CICATRICES Y DESTINO ENFRENTADOS - IIustración y cuento de Oswaldo Mejía

El asentamiento humano Pampa de Comas, un caserío olvidado en el tiempo, sin pasado que redimir, sin visos de reivindicaciones; un lugar sin siquiera la dignidad de aparecer en algún mapa. Sólo las francachelas, el chisme y la fe en Dios mantenían latente, aunque en una perenne modorra, a la población.

Las sociedades necesitan héroes o santos; si no los tienen, pues hay que inventarlos, y en este tipo de inventiva nadie le gana al folklore popular. El asentamiento humano Pampa de Comas carecía de oportunidades para generar héroes, y lo más cer

| etiquetas: surrealismo , literatura , ilustración
1 0 3 K -23 Literatura
sin comentarios
1 0 3 K -23 Literatura

menéame