Ciberdelitos sexuales

Los delitos sexuales son tan antiguos como la propia humanidad y su historia evoluciona de la misma forma que lo hace la del ser humano. Por ello no es de extrañar que en la actualidad este tipo de conductas se hayan adaptado a la realidad virtual que nos rodea. Y es que la imaginación no conoce límites, como lo demuestra el escándalo generado en 2016 al conocerse que a través de Jiedaibao, una conocida plataforma china de peer to peer lending, prestamistas privados solicitaban fotografías y vídeos de contenido pornográfico como garantía de la