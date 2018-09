El Ciberbullying: cuando el bravucón de la escuela está en todas partes

En toda escuela o vecindario conocemos a un menor que se jacta de tener mucha valentía y anda molestando a los demás y no se le tomaba la importancia debida, al menos en nuestras épocas de escuela. Los adultos decían siempre hay un bravucón en todo lugar. Si se compara esos años con los de ahora, nos vamos a escandalizar de la actitud tan pasiva de la época, pero en realidad es que el alcance de la agresión no era tanta cómo lo es ahora, lo que no quiere decir que haya sido igual de hiriente.