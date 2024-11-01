Un ciberataque a Jaguar Land Rover está causando un desastre en la cadena de suministro [ENG]

El fabricante de automóviles con sede en el Reino Unido se ha visto obligado a detener la producción de vehículos como resultado del ataque, lo que le costó a JLR decenas de millones de dólares y obligó a sus proveedores de piezas a despedir trabajadores. Casi inmediatamente después del ciberataque, un grupo en Telegram llamado Scatter Lapsus$ Hunters, se atribuyó la responsabilidad del hackeo. El nombre del grupo implica una posible colaboración entre tres colectivos de piratas informáticos sueltos: Scatter Spider, Lapsus$ y Shiny Hunte