edición general
2 meneos
6 clics
Un ciberataque a Jaguar Land Rover está causando un desastre en la cadena de suministro [ENG]

Un ciberataque a Jaguar Land Rover está causando un desastre en la cadena de suministro [ENG]

El fabricante de automóviles con sede en el Reino Unido se ha visto obligado a detener la producción de vehículos como resultado del ataque, lo que le costó a JLR decenas de millones de dólares y obligó a sus proveedores de piezas a despedir trabajadores. Casi inmediatamente después del ciberataque, un grupo en Telegram llamado Scatter Lapsus$ Hunters, se atribuyó la responsabilidad del hackeo. El nombre del grupo implica una posible colaboración entre tres colectivos de piratas informáticos sueltos: Scatter Spider, Lapsus$ y Shiny Hunte

| etiquetas: jaguar , land rover , cibertaque , crisis
2 0 2 K 9 actualidad
1 comentarios
2 0 2 K 9 actualidad

menéame