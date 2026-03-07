Ciberataque a la fiscalía: en venta los datos de Dolores Delgado

Un grupo de hackers ha robado los datos de al menos medio centenar de profesionales vinculados a la Fiscalía General del Estado en el presente y el pasado reciente, y los ha puesto a la venta en la dark net (la capa oculta de la internet ilegal). El ciberataque se ha ejecutado concretamente contra empleados del Ministerio Fiscal. La información abarca números de teléfono, direcciones de correo electrónico, DNI y dirección física. El nivel de detalle en este último caso es tan preciso que se publican incluso los portales, pisos y puertas de las