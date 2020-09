El ciberacoso entre menores adelanta su edad de inicio a los diez años. ¿Cómo pueden prevenirlo padres y escuela?

Los expertos señalan que uno de los posibles motivos de este descenso en la edad de inicio en el ciberacoso es que los niños cada vez tienen acceso a la tecnología a edades más tempranas pero no se les enseña a usarla correctamente. No solo está ocurriendo en lo relativo a los casos de ciberacoso, sino que la edad media ha disminuido en casos de acoso escolar en general e, incluso, en el consumo de pornografía. Los especialistas ahondan en la importancia de no desligar ambos tipos de acoso que “prácticamente van a la par".