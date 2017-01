La CIA desclasifica su colección de chistes soviéticos [ENG]

El curioso documento, en el que la CIA recopila chistes que se supuestamente contaban en la URSS, fue desclasificado el pasado diciembre y publicado en la página oficial de la CIA. Su título es "Soviet Jokes for the DDCI" (DCCI: "Deputy Director of Central Intelligence"), y los chistes, en su mayoría de carácter político, abarcan temas como la carestía de productos, la libertad de expresión y comparaciones con EE.UU. [ Documento desclasificado (pdf, 2 páginas): www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP89G00720R000800040003-6.pd