Chutes de dopamina y loot boxes perfectas: mi ruina jugando al FIFA

Juego al FIFA desde que tengo uso de razón. Empecé marcando goles con Raúl en las canchas de fútbol sala del FIFA 98 y hoy, veinte años después, me frustro tratando de jugar usando la táctica del tercer hombre con Roberto, Messi y Rakitic. Esta historia no se entiende sin la de las loot boxes, cuyo nombre puede variar en función de la arquitectura de cada juego que las use: sobres, cofres, cajas de la suerte...