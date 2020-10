La preocupante situación que España vive con la pandemia está llamando mucho la atención en Alemania. De hecho, Drosten no es el único que se ha referido a ella últimamente. La televisión pública alemana Deutsche Welle explicó recientemente que la crisis del virus en España no se debe sólo a la mala gestión del Gobierno, si no a otros problemas como que las grandes ciudades están superpobladas.