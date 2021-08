"Chorizo" vs "la Fiera Aragonesa": Bandas políticas en la Zaragoza del XIX

La película Gangs of New York muestra cómo en el Nueva York de 1846 y 1862 se enfrentaban bandas rivales -una de ellas liderada por Bill “el Carnicero”- en un persistente conflicto socioeconómico, cómo formaban parte de un trasfondo político de caciquismo oligárquico y guerra civil -lejos del frente pero muy presente en retaguardia-, y cómo fueron actores protagonistas de un motín antiquintas. Algo no muy distinto ocurrió en la Zaragoza de las décadas de 1830 y 1840, pero entre Melchor Luna “Chorizo” y Andrés Puyans “la Fiera Aragonesa".