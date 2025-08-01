edición general
2 meneos
39 clics

Choque cultural en los negocios entre París y Londres

Las diferencias culturales entre París y Londres revelan aspectos para entender los negocios en Europa y sus desafíos

| etiquetas: europa , cultura , negocios , londres , parís , francia , inglaterra , uk
1 1 5 K -15 cultura
2 comentarios
1 1 5 K -15 cultura
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación."
1 K 30
mis_cojones_33 #2 mis_cojones_33
Yo dejo esto por aquí y el que quiera entender, que entienda

www.meneame.net/search?q=diariodelexportador.com
2 K 28

menéame