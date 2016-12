Chomsky: "Syriza y Podemos son la reacción al asalto neoliberal que aplasta a la periferia"

28 meneos 47 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

23 5 6 K 163 actualidad

"Para los patrones actuales, Syriza es un partido de izquierdas, pero no lo es por su programa. Es un partido anti-neoliberal. No exigen que los trabajadores controlen la industria. No son revolucionarios ni socialistas tradicionales... Y esto no es una crítica, creo que es positivo. Y lo mismo pasa con Podemos: son partidos que se levantan contra el asalto neoliberal que está estrangulando y destrozando a los países periféricos."