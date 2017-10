Chocolates Eureka contra Cola Cao: son "separatistas" pero se van para salvar la Navidad

"El boicot que pueden sufrir los productos catalanes es ridículo en comparación al boicot histórico que el mercado catalán ha hecho a los productos no catalanes", relata la empresa madrileña, con sede en Pinto. "Es muy difícil que la industria en Cataluña trate igual a los proveedores catalanes que a los que no". Y no se trata de beneficiar a los comerciantes locales: "se ha ido formando lentamente un requisito casi religioso, por no decir militante, con las ideas independentistas para comercial allí".