China vuelve a impulsar el gasto en I + D en más del 10%  

China continuó su racha de un año de aumentos porcentuales de dos dígitos en el gasto en I + D en 2019, pero es probable que la nación no alcance el objetivo de largo plazo de aumentar los gastos en I + D al 2,5% del producto interno bruto (PIB) para este año. Pero no alcanzar el objetivo "no debe considerarse un fracaso, ya que China ha aumentado su gasto en I + D durante las últimas décadas a un ritmo superior al crecimiento del PIB", dice Cao Cong, especialista en políticas científicas de la Universidad de Nottingham en Ningbo.