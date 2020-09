China vs Estados Unidos: 'Me interrogaron asumiendo que estoy aquí para robar tecnología'

"Me interrogaron asumiendo que vine a robar tecnología", le dice a la BBC el joven al que llamaremos Keith Zhang para preservar su identidad aunque ese no es su nombre real.Zhang, un estudiante de doctorado de 26 años de China, fue investigador visitante en el Departamento de Psicología de la Universidad Brown, en el estado de Rhode Island, durante un año. No esperaba pasar sus últimas dos horas en suelo estadounidense siendo interrogado sobre sus posibles vínculos con el Partido Comunista Chino.