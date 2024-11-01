China tiene un arma de microondas de 20GW que puede disparar durante 60 segundos. Su objetivo: freír los satélites de Starlink

Starlink es mucho más que un servicio que da internet en cualquier lugar del mundo, como quedó demostrado en la guerra de Ucrania, también es una tecnología estratégica. Para China los satélites de Starlink son una amenaza para la seguridad nacional y llevan tiempo buscando formas de neutralizarlos con láseres. Ahora, unos investigadores han desarrollado un arma que podría freírlos sin problema. Lo cuentan en South China Morning Post. Investigadores del Northwest Institute of Nuclear Technology, han desarrollado un generador para un arma...
| etiquetas: china , arma , microondas , satélites , starlink
Edito:
meneame.net/story/china-crea-arma-microondas-alta-potencia-hpm-puede-l
Edito: segun parladoiro:
50 nanosegundo en pulso de 50 herzios durante un minuto. El rayo no llega a estar encendido 0,2 milisegundos en ese minuto. Lo que parece que es 15 GW, no 20 GW.