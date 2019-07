China sigue una estrategia nuclear de autodefensa, según libro blanco

China sigue una estrategia nuclear de autodefensa, cuyo objetivo es mantener la seguridad estratégica nacional disuadiendo a otros países de utilizar o amenazar con el uso de armas nucleares contra el territorio chino, según un libro blanco sobre defensa nacional publicado hoy miércoles. China ha estado siempre comprometida con una política de "no ser el primero" en emplear las armas nucleares, en cualquier momento o circunstancia, así como de no utilizar o amenazar con el uso de esta clase de armamentos a países que no los poseen o zonas libr