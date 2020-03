China propone un "nuevo Internet" con un cambio radical en el protocolo IP actual

Una nueva arquitectura que reemplazaría el protocolo TCP/IP actual por uno "más dinámico". No es algo que acabe de convencer a todos. La propuesta ha sido presentada ante la ONU. Llamado "New IP", el proyecto muestra cómo pretenden reemplazar el sistema actual: proponen una tecnología que permitiría a los dispositivos de la misma red que se comuniquen directamente entre ellos y no dependan de un satélite o intermediario. Requeriría de algún sistema de autenticación y en consecuencia rastreo de datos: el factor clave que no acaba de convencer..